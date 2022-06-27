القوات المسلحة الإيرانية: عضوية إسرائيل في "سنتكوم" تهديد للمنطقة ولا نتسامح معها وسنرد عليها

أكد رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري أن "عضوية إسرائيل في القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" ومشاركتها بالمناورات تعد "تهديدا للمنطقة".

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وخلال لقاء مع نظيره الباكستاني نديم رضا، قال اللواء باقري إن "الكيان الصهيوني هو على رأس التدخلات في المنطقة وسبب عدم الاستقرار فيها"، لافتا إلى أن "هذا الكيان يحاول إقامة علاقات مع دول المنطقة وتحقيق أهدافه من خلال هذا الأمر".

واعتبر باقري أن "عضوية الكيان الصهيوني في القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" ونشر المعدات ومشاركتها في المناورات تهديد للمنطقة "، حيث حذر قائلا: "لن نتسامح مع هذه التهديدات وسنرد عليها بالتأكيد".

وأوضح رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية أن "تشكيل الجماعات الإرهابية والتكفيرية في المنطقة، خاصة في سوريا والعراق، هو حالة أخرى من انعدام الأمن والتي خلقتها وشجعتها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني في المنطقة"، مشيرا إلى أن "المنطقة التي تقع فيها إيران وباكستان مهمة وحساسة للغاية خاصة أن التطورات الأخيرة أدت إلى تدخل دول خارج الحدود وخلقت مشاكل في المنطقة".

وفي إطار حديثه عن العلاقات الثنائية مع باكستان، قال اللواء باقري: "لا شك أنه في السنوات الأخيرة وبجهود قادة ومسؤولي البلدين شهدنا تطويرا جيدا للعلاقات"، مؤكدا "ضرورة استمرار هذا التطوير".

وتطرق باقري إلى الأزمة اليمنية قائلا: "هناك قضية أخرى في منطقتنا وهي مأساة اليمن المستمرة منذ فترة طويلة والتي يجب أن تنتهي بأسرع ما يمكن".

وحول "قضية كشمير"، علق اللواء باقري قائلا: "إن موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا الخصوص هو نفس استراتيجية وموقف قائد الثورة الإسلامية الذي يؤكد على دعم المظلومين والشعوب المسلمة".

وأشار إلى أن "أفغانستان من أكثر القضايا تأثيرا على إيران وباكستان وبالنظر إلى الاوضاع في هذا البلد"، مؤكدا أن "مشاركة جميع المجموعات العرقية ستلعب دورا بناء في إرساء الأمن والاستقرار في مستقبل هذا البلد".

وأردف باقري: "نحن قلقون من تطور الإرهاب من جانب أفغانستان، ولدينا خطط لمنع ذلك، ونعتقد أن هذه القضايا والمشاكل يمكن حلها بالتعاون الثنائي مع باكستان ولا داعي للتدخل الأجنبي لحلها".

المصدر: RT