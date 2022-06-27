طهران تعلق على تقارير إعلامية حول اجتماع أمريكي عربي إسرائيلي ضد إيران في مدينة مصرية

علقت الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، على تقارير إعلامية حول اجتماع أمريكي عربي إسرائيلي ضد إيران، مشيرة إلى أن "إسرائيل تريد زعزعة أمن المنطقة".

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، معلقا على تقارير إعلامية حول اجتماع أمريكي عربي إسرائيلي ضد إيران: "واضح أن الكيان الصهيوني يريد زعزعة أمن المنطقة".

وأضاف خطيب زادة: "والجهات التي شنت الحروب في المنطقة، والتي جلبت هذا الكيان المزيف، أسسوا لعدم الاستقرار في المنطقة".

هذا وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، في تقرير لها، بأن الولايات المتحدة عقدت اجتماعا سريا لكبار المسؤولين العسكريين من إسرائيل ودول عربية في مارس بمدينة شرم الشيخ المصرية.

وكشفت نقلا عن مسؤولين من الولايات المتحدة والمنطقة، أن واشنطن عقدت هذا الاجتماع مع الأطراف الأخرى "لاستكشاف كيف يمكنهم التنسيق ضد قدرات إيران الصاروخية والطائرات بدون طيار".

المصدر: RT + "وول ستريت جورنال"