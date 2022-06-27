قوات "أحمد" الشيشانية ولوغانسك الشعبية تواصل تطهير أراضي "آزوت"

أفادت مصادر بأن قوات الوحدة الشيشانية الخاصة "أحمد" وقوات لوغانسك الشعبية تواصل عملية تطهير أراضي مصنع الكيماويات "آزوت" بمنطقة سيفيرودونتسك المحررة.

وقالت المصادر: "نقوم بتنظيف أراضي المصنع. نجد الكثير من الأسلحة. في المرة الأخيرة، تم إخراج ثمانية أو عشرة صناديق من الخراطيش لبندقية آلية تم الاستيلاء عليها".

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وفقا للمصادر، هناك الكثير من مخابئ الأسلحة والذخيرة من إنتاج أجنبي في الموقع. "يمكنك أن ترى كيف تم إخفاء ووضع كل شيء بدقة في المخابئ والأقبية، أي أن هذه المجموعة كانت تستعد لدفاع طويل".

وأوضحت أن البنية التحتية للمصنع الكيميائي هي نظام هندسي معقد للغاية، بما في ذلك المنشآت تحت الأرض.

وفي وقت سابق، قال سفير لوغانسك لدى روسيا روديون ميروشنيك، إنه تم إجلاء حوالي 250 مدنيا، من بينهم أطفال، من "آزوت" يوم الأحد.

وقال رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف السبت الماضي إنه تم إخراج 800 شخص من المصنع.

المصدر: نوفوستي