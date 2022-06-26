عبد اللهيان يزور أنقرة بعد اتهامات إسرائيلية بتخطيط إيران لشن هجمات ضد إسرائيليين في تركيا

أعلنت تركيا أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان سيزور أنقرة الاثنين، بعد أن رفضت طهران المزاعم الإسرائيلية "السخيفة" عن تخطيط طهران لشن هجمات ضد إسرائيليين في تركيا.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان لها إن عبد اللهيان "سيجري بزيارة لتركيا غدا الاثنين لإجراء محادثات حول القضايا الثنائية فضلا عن التطورات الإقليمية والدولية الحالية".

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وأفاد موقع "anews" التركي بأن هذه الزيارة تأتي بعد أربعة أيام من شكر وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد تركيا على "إحباط مؤامرة اغتيال إيرانية ضد إسرائيليين في اسطنبول".

المصدر: "سبوتنيك"