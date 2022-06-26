رئيس الإكوادور يلغي حالة الطوارئ المفروضة بسبب الاحتجاجات الجماعية

ألغى رئيس الإكوادور، غيلييرمو لاسو، حالة الطوارئ في 6 ولايات والتي تم فرضها على خلفية الاحتجاجات الجماعية وأعمال الشغب.

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وكتب المكتب الصحفي لرئاسة الإكوادور في صفحته على "تويتر": "بموجب المرسوم رقم 461 قرر رئيس الجمهورية، غيليرمو لاسو، إلغاء حالة الطوارئ المفروضة بسبب الاضطرابات الداخلية الخطيرة في ولايات تشيمبورازو وتونغوراهوا وكوتوباكسي وبيشينشا وباستازا وإيمبابورا".

وكان إلغاء حالة الطوارئ واحدا من الشروط الرئيسية لحركة السكان الأصليين "كوني" بقيادة ليونيداس عيسى لبدء حوار مع الحكومة.

وتم نشر مرسوم الرئيس في وقت ناقش فيه نواب البرلمان الوطني احتمال عزله.

وأعلن مستشار رئيس الإكوادور، دييغو أوردونييس، أمس السبت، عن "تسريح جماعي" للمتظاهرين في العاصمة كيتو، مضيفا أن "الأغلبية الساحقة" منهم غادروا المدينة. من جانبها أفادت وسائل إعلام محلية بأن المتظاهرين غادروا، أمس السبت، المركزين الرئيسيين لاحتجاجاتهم وهما منطقة إيل-أربوليتو ودار ثقافة الإكوادور في العاصمة كيتو. في الوقت نفسه لا تزال هناك حشود من المتظاهرين وطرق سريعة مسدودة في أحياء أخرى.

وأعلن زعيم حركة السكان الأصليين "كوني"، ليونيداس عيسى، عن نيته لإعادة تنظيم حركة الاحتجاجات ومواصلة عقدها في العاصمة في الأصل.

وبدأت احتجاجات اتحاد شعوب الإكوادور الهندية على السياسة الاقتصادية والاجتماعية لقيادة البلاد في 13 يونيو من مظاهرات صغيرة وشملت البلاد كلها بعد أسبوع. والجمعة الماضية قال الرئيس لاسو في خطاب موجه إلى شعبه إن النية الحقيقية للمشاركين في أعمال الشغب التي تجري في مدن البلاد هي تنظيم انقلاب دولة، محذرا من التهديد التي تواجهه الديمقراطية في البلاد وسمح للشرطة والجيش باستخدام الأسلحة النارية، إذا لزم الأمر، بدلا من الغاز.

المصدر: نوفوستي