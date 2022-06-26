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سائق سيارة يدهس رجلا حتى الموت ويصيب 4 آخرين أثناء هروبه من الشرطة في نيويورك

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سائق سيارة يدهس رجلا حتى الموت ويصيب 4 آخرين أثناء هروبه من الشرطة في نيويورك
Sputnik
أرشيف
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قتل شخص واحد وأصيب 4 آخرون جراء اصطدام سيارة بمشاة في منطقة بروكلين بنيويورك، وفقا لما ذكرته صحيفة "New York Post".

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وقالت الصحيفة إن الحادث وقع في تمام الساعة 19:15 مساء أمس السبت، مشيرة إلى أن سائق سيارة كان يحاول الهروب من الشرطة ما أدى إلى اصطدامه بالمشاة.

وأضافت أن الحادث أسفر عن مصرع رجل يبلغ من 67 عاما. كما يوجد بين المصابين الأربعة طفل يبلغ عمره 8 سنوات، فيما أصيب شخص آخر بجروح خفيفة، متابعة أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى.

وتمكنت الشرطة من احتجاز المتسبب بالحادث.

المصدر: نوفوستي

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