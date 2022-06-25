 
مباشر

بوريل: الجولة الجديدة من المفاوضات حول الملف النووي الإيراني قد تعقد في دولة خليجية

أخبار العالم

بوريل: الجولة الجديدة من المفاوضات حول الملف النووي الإيراني قد تعقد في دولة خليجية
Gettyimages.ru
جوزيب بوريل
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/taz0

كشف مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن الجولة الجديدة من المفاوضات حول إحياء الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015 قد تعقد في دولة خليجية وليس في فيينا.

وقال بوريل خلال مؤتمر صحفي في طهران إن "فيينا لن تكون مكانا للمحادثات القادمة بين إيران والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، والمحادثات من المرجح أن تتم في مكان ما في الخليج وبشكل أكثر تحديدا في بلد من بلدان الخليج".

إقرأ المزيد
طهران تؤكد استعدادها لاستئناف المفاوضات بشأن إحياء الاتفاق النووي
طهران تؤكد استعدادها لاستئناف المفاوضات بشأن إحياء الاتفاق النووي

وتابع أن "المفاوضات لن تنعقد في فيينا لأن الولايات المتحدة ليست ضمن المفاوضات بصورة دول 4+1".

وأعلن بوريل في وقت سابق السبت، أن المفاوضات بين إيران والقوى الدولية حول إعادة إحياء الاتفاق النووي ستستأنف خلال الأيام القليلة المقبلة.

المصدر: "سبوتنيك" 




العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا