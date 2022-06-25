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بوتين يدعو لوكاشينكو لتوحيد الجهود من أجل إمداد الشركاء التقليديين بالأسمدة

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بوتين يدعو لوكاشينكو لتوحيد الجهود من أجل إمداد الشركاء التقليديين بالأسمدة
Sputnik
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو
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اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماعه مع رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، توحيد الجهود لمساعدة الشركاء التقليديين في الحصول على الكمية اللازمة من الأسمدة.

وقال بوتين: "فيما يتعلق بالأسمدة، من الضروري بالطبع توحيد الجهود من أجل مساعدة شركائنا التقليديين".

وأشار لوكاشينكو بدوره إلى أن بيلاروس تنتج نصف الأسمدة مع روسيا.

وأعلن فاسيلي نيبينزيا مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة في وقت سابق أن روسيا مستعدة لتوريد الأسمدة، لكن هذا الأمر تعرقله العقوبات، وأعمال كييف نفسها هي التي تعيق تصدير الحبوب الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي

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