الاستخبارات الأمريكية تتعلم اللغة الروسية!

تبحث وكالة استخبارات وزارة الدفاع الأمريكية (DIA) عن منصات لتعلم اللغات الأجنبية عبر الإنترنت، بما في ذلك الروسية.

وتم الإعلان عن ذلك من قبل وزارة الداخلية الأمريكية نيابة عن DIA. ويتم قبول الطلبات من الشركات المهتمة حتى 5 يوليو.

ووفقا للمتطلبات المحددة، سيتعين على المقاول توفير الوصول إلى دورة لغة أجنبية عبر الإنترنت لـ 200 مستخدم. ويجب أن تكون الدورة متاحة على مدار الساعة من أي مكان في العالم.

من بين لغات الدراسة في الطلب العربية والصينية والروسية والإسبانية. ويجب أن تشتمل الدورة على مفردات من تقارير وسائل الإعلام الأجنبية، ووحدات عن الثقافة والتفاصيل الإقليمية. وتم تصميم التدريب لمدة 12 شهرا، بدءا من أغسطس 2022.

المصدر: نوفوستي