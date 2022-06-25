زيلينسكي يقيل سفراء أوكرانيا في 5 دول

أصدر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، مرسوما يقضي بإقالة سفراء أوكرانيا عن العمل في كل من جورجيا وإيران والبرتغال ولبنان وسلوفاكيا.

ونشر المرسوم على الموقع الإلكتروني لمكتب زيلينسكي. وجاء فيه: "بموجب مرسوم رئاسي، تمت إقالة سيرغي بورديلاك في إيران، إيغور دولغوف في جورجيا، يوري موشكا في سلوفاكيا، إينا أوغنيفيتس في البرتغال، وإيغور أوستاش في لبنان. لم يتم توضيخ أسباب الإقالة. ولا توجد قرارات بشأن تعيين سفراء جدد على الموقع حتى الآن".

المصدر: نوفوستي