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عسكري أوكراني: دربني أمريكي وبريطاني ونادم على القتال من أجل أوكرانيا

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عسكري أوكراني: دربني أمريكي وبريطاني ونادم على القتال من أجل أوكرانيا
Sputnik
عسكريون أوكرانيون استلسموا في ضواحي مدينة ليسيتشيانسك
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عبر العسكري الأوكراني المستسلم، ليونيد موسييتشوك، عن أسفه لأنه ذهب للقتال من أجل أوكرانيا.

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وقال العسكري (وهو شيف حسب المهنة) في حديث لوكالة "نوفوستي": "في 25 أبريل الماضي أرسلوني إلى منطقة لفوف حيث تم تدريبي وإعدادي من قبل أمريكي وإنجليزي. لم يذكروا الأسماء، كانوا يتحدثون الإنجليزية، وكان لديهما مترجم. تعلمت كيفية التراجع وكيفية الهجوم".

وأضاف أن التدريب استغرق أكثر من أسبوعين، ثم كانت هناك استراحة لمدة أسبوعين، وإرساله إلى كاميشيفاخا، مشيرا إلى أنه لم يكن في المواقع العسكرية.

وتابع: "يؤسفني أنني ذهبت (للقتال)... لأن كل شيء كذب، ونعلم كلنا أنه كذب، إنهم يريدون الاستسلام لكنهم خائفون".

وأفاد بأن العسكريين الأوكرانيين يطلقون النار على القوات الأوكرانية.

وأعلن المتحدث باسم الشرطة الشعبية لجمهورية لوغانسك، إيفان فيليبونينكو، أن الجمهورية وضعت سيطرتها الكاملة على قريتي غورسكويه وزولوتويه.

المصدر: نوفوستي

 

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