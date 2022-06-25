مقتل 2 وإصابة 6 آخرين جراء إطلاق نار في ناد للمثليين في أوسلو

اعتقلت الشرطة النرويجية المشتبه به في إطلاق النار في ملهى ليلي بالعاصمة أوسلو، والذي تسبب في مقتل شخصين وإصابة 6 آخرين الليلة الماضية.

وقالت الشرطة في بيان اليوم السبت، إن المشتبه به اعتقل بالقرب من الملهى الذي وقعت فيه الحادثة.

وذكت وسائل إعلام محلية أن الحادثة وقعت في "حانة لندن" وهي ناد للمثليين يقع في قلب العاصمة النرويجية.

وأكدت الشرطة مقتل شخصين جراء إطلاق النار وإصابة عدد آخر بينهم إصابات خطيرة.

المصدر: وكالات