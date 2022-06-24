آلاف الإسرائيليين يشاركون في مسيرة المثليين في حيفا

أفادت وسائل إعلامية إسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن مسيرة "المثليين" انطلقت في مدينة حيفا، وذلك للعام الخامس عشر على التوالي.

وذكرت القناة الـ13 أن "مسيرة الفخر" للمثليين في إسرائيل خرجت اليوم في مدينة حيفا للعام الـ15 على التوالي، بمشاركة آلاف الإسرائيليين.

ونشرت القناة قائمة بأسماء الشوارع والميادين التي أغلقت من أجل تسيير حركة "المسيرة" للمثليين في المدينة، مع توقف حركة المرور في شوارع رئيسة من تلك المدينة.

"מפגן של שמחה": מצעד הגאווה בחיפה יצא לדרך - אלה הרחובות והצירים שנחסמו לתנועה



לידיעה המלאה - https://t.co/fphdzhLFMQ@EfratFinkel

(צילום: ראובן כהן, דוברות עיריית חיפה) pic.twitter.com/b1hXtfkvq2 — חדשות 13 (@newsisrael13) June 24, 2022

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان، إن الآلاف من عناصرها سينتشرون لتأمين المسيرة في مناطق التجمع والشوارع القريبة.

ويعارض معظم المتدينين اليهود في إسرائيل والقدس بشكل خاص إقامة المسيرة. وفي عام 2015، قتلت إسرائيلية وأصيب 6 آخرون في هجوم بسكين نفذه يهودي متشدد ضد المشاركين في مسيرة المثليين.

المصدر: القناة 13