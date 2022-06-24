العملية العسكرية في أوكرانيا.. الجيش الروسي يحاصر نحو 100 مقاتل بينهم مرتزقة من دولتين أجنبيتين

أفاد قائد فصيلة مشاركة في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، أطلق عليه لقب "فلينت"، بتواجد حوالي 100 مقاتل بمن فيهم المرتزقة الأجانب في قرية "غورسكويه" بجمهورية لوغانسك الشعبية.

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وقال: "يبقى في غورسكويه نحو 100 شخص معظمهم مرتزقة. عثرنا هناك على جورجيين وإيطاليين".

ودقق أن المرتزقة متواجدون في الأحياء السكنية في وسط المدينة.

وأضاف أن الوحدات العسكرية لجمهورية لوغانسك الشعبية "تحمي ضواحي غورسكويه وتتحرك تدريجيا إلى المدينة"، متابعا: "من حين لآخر تقع مواجهات مع العدو لكنها ليست كبيرة، لكنهم جميعا يتراجعون".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، سابقا، عن حصار مجموعة من القوات الأوكرانية بالكامل، حيث تحكم القوات المسلحة الروسية حصارها على قرية "غورسكويه"، بينما سيطرت على نصف قرية "زولوتويه".

المصدر: نوفوستي