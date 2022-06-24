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وزير الخارجية الأوكراني يلوح بإمكانية مناقشة حدود "ما قبل 24 فبراير" مع روسيا

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وزير الخارجية الأوكراني يلوح بإمكانية مناقشة حدود
Globallookpress Zheng Huansong/XinHua
وزير الخارجية الأوكراني/ دميتري كوليبا (صورة أرشيفية)
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صرح وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، بأن المفاوضات مع روسيا قد تشمل تنازل أوكرانيا عن حدود عام 1991، والانتقال إلى حدود "ما قبل 24 فبراير".

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جاء ذلك في حوار له لصحيفة "كورييري ديلا سيرا" Corriere Della Sera الإيطالية، حيث تابع كوليبا أن اقتراح عقد اجتماع بين الرئيسين الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، والروسي، فلاديمير بوتين، لا يزال ساري المفعول، مشيرا إلى أنه ينبغي على قادة البلدين مناقشة جميع السبل المحددة لتحقيق السلام.

وقال كوليبا، ردا على توضيح الصحفي، لورنزو كريمونيسي، عما إذا كانت كييف مستعدة للتنازل عن حدود عام 1991، إن "كل نقطة ستكون موضوع حوار".

المصدر: نوفوستي

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