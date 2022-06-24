شولتس: أوروبا مستعدة بعناية للتحديات الصعبة المرتبطة باستيراد الطاقة من روسيا

اعتبر المستشار الألماني أولاف شولتس أن أوروبا مستعدة بعناية للتحديات الصعبة المرتبطة باستيراد الطاقة من روسيا، وسط مخاوف من توقف إمدادات الغاز الروسي عبر "السيل الشمالي".

إقرأ المزيد

وقال المستشار الألماني للصحفيين على هامش مشاركته في قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "نحن جميعا (الدول الأوروبية) على استعداد تام لمواجهة التحديات الكبيرة المرتبطة باستيراد الموارد الأحفورية من روسيا. لذلك فرضنا عقوبات على الفحم والنفط مبكرا واتخذنا إجراءات أخرى لتطوير بنيتنا التحتية بطريقة تمكننا من استقبال الغاز من دول أخرى".

وأضاف المستشار الألماني، أن الجهود لإيجاد بدائل للغاز الروسي "يجب أن تزداد".

فيما أشار وزير الشؤون الاقتصادية وحماية المناخ في ألمانيا روبرت هابيك، إلى أنه في حال حدوث نقص في مادة الغاز سيتعين على عدد من الصناعات التوقف عن العمل في ألمانيا.

وتراجعت إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى دول أوروبية عبر "السيل الشمالي" في منتصف يونيو الجاري بسبب مشاكل تقنية إذ أن كندا رفضت إعادة توربينات غازية إلى روسيا بعد صيانتها بذريعة العقوبات المفروضة على موسكو.

المصدر: نوفوستي