مصدر عسكري: المسلحون المحاصرون في مصنع "أزوت" يفاوضون حول استسلامهم

قال مصدرعسكري إن المسلحين في مصنع أزوت في سيفردونيتسك يفاضون حول استسلامهم وإلقائهم السلاح.

وأضاف المصدر: "المفاوضات جارية.. مطلبنا هو أن يغادر المدنيون أولا ملاجئ آزوت".

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ورجح المصدر أنه قد يكون هناك 500-550 مدنيا في ملاجئ آزوت "بعضهم تمكن من الخروج، لكن بطريقة غير منظمة".

وفي الوقت نفسه، يحاول جزء من المسلحين مغادرة المنطقة الصناعية في سيفيرودونيتسك إلى مدينة ليسيتشانسك المجاورة: "في اليوم السابق، قصفنا المعبر الذي أقاموه عبر نهر سيفيرسكي للتراجع.. هذه حدودهم الأخيرة"

المصدر: نوفوستي