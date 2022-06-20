جمهورية لوغانسك: المقاتلون من مصنع "آزوت" يرفعون الأعلام البيضاء في بعض المناطق

أعلن مقدم الشرطة الشعبية لجمهورية لوغانسك، أندريه ماروتشكو، أن المقاتلين الأوكرانيين في مصنع "آزوت" بمدينة سيفيرودونيتسك، بدأوا في بعض المناطق في التفاوض ورفع الأعلام البيضاء.

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وقال ماروتشكو في بث "القناة الأولى" الروسية: "يمكن القول إن الأرض حرفيا تحرق تحت أقدام المسلحين، الأمر الذي يدفعهم بالطبع إلى رفع الأعلام البيضاء في عدد من المناطق وإجراء مفاوضات ما".

وأضاف أن قوات جمهورية لوغانسك تتحاور مع عدد من القادة العسكريين الأوكرانيين عبر الراديو، مشيرا إلى أن وضعهم حاليا "مؤسف"، إذ أن قواتهم تركتها القيادة.

وأفاد بأن المقاتلين حاولوا مؤخرا تنظيم الإمدادات بمساعدة القوارب والطوافات الصغيرة عبر نهر سيفيرسكي دونيتس، لكن كمية هذه الإمدادات قليلة للغاية. وتابع: "يجبر كل ذلك هؤلاء المقاتلين على إجراء مفاوضات"، وذلك دون تقديم أي تفاصيل أخرى بهذا الشأن.

المصدر: نوفوستي