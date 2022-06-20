قوات لوغانسك: ما يصل إلى ألف مدني في "أزوت" بمدينة سيفيرودونيتسك

قال المقدم أندريه ماروتشكو من قوات لوغانسك الشعبية، إن حوالي ألف شخص من المدنيين يتواجدون في ملاجئ مصنع "أزوت" بمدينة سيفيرودونيتسك بجمهورية لوغانسك.

وأضاف الضابط في حديث تلفزيوني اليوم: "يبلغ عدد المدنيين في المصنع حاليا نحو ألف شخص. علاوة على ذلك، أود أن أشير إلى أنه تم تسجيل بعض الوقائع على أراضي هذه المؤسسة (مصنع أزوت) ومن بينها قيام مجموعات معينة من المسلحين الأوكرانيين بالتنقل في الأماكن المفتوحة من المصنع وهم يتسترون خلف المدنيين، أي كانوا يستخدمونهم كدروع بشرية".

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ونوه بأن المسلحين الأوكرانيين كانوا يسمحون لبعض المدنيين بمغادرة المنطقة ويستغلون ذلك للتنقل من مكان إلى آخر ضمن المؤسسة وهم يدركون جيدا أن القوات المتحالفة لن تستهدفهم بنيرانها والمدنيون بينهم.

ويرى الضابط، أن مجموعات المرتزقة الأجانب بالذات تعمل وفق هذه التكتيكات، وقال: "لا أعرف ما هي الصفات الأخلاقية التي تسمح لهؤلاء بالتخفي وراء النساء وكبار السن".

المصدر: نوفوستي