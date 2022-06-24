وزراء دفاع روسيا ودول آسيا الوسطى يعقدون اجتماعا في موسكو

عقد وزراء دفاع كل من روسيا وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان، اجتماعا في موسكو.

وحضر الاجتماع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، ووزراء دفاع كازاخستان رسلان زاكسيليكوف، وقرغيزستان بكتيبيك بيك بولوتوف، وطاجيكستان شيرالي ميرزو وأوزبكستان باخودر قربانوف.

وبحث الوزراء خلال الاجتماع الوضع الأمني في ظل تزايد نشاط المنظمات الإرهابية الدولية في أفغانستان.

وقال شويغو إن سبب انعقاد هذا الاجتماع هو الخطر العسكري المتزايد في آسيا الوسطى، ونشاط المنظمات الإرهابية الدولية والإقليمية في أفغانستان، وفي مقدمتها تنظيما "داعش" و"القاعدة".

المصدر: تاس