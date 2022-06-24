اليابان تؤيد منح أوكرانيا ومولدوفا وضع مرشحين لعضوية الاتحاد الأوروبي

قال نائب الأمين العام لمجلس الوزراء الياباني، سيجي كيهارا، إن اليابان تؤيد قرار رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي منح أوكرانيا ومولدوفا وضع مرشحين لعضوية الاتحاد الأوروبي.

وقال كيهارا، "نعتقد أن دول الاتحاد الأوروبي أبدت تضامنها مع أوكرانيا التي لا تزال تواجه العملية العسكرية الروسية وكذلك مع مولدوفا التي تقبل عددا كبيرا من اللاجئين ونرحب بهذا القرار".

كما شدد على أهمية تحقيق "وقف مبكر للعملية الروسية"، والذي "في هذه المرحلة من الضروري مواصلة دعم أوكرانيا من قبل المجتمع الدولي بأسره".

من جهته قال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، إن رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في قمة بروكسل أمس الخميس وافقوا على منح أوكرانيا ومولدوفا وضع مرشحين للانضمام إلى الاتحاد.

والحصول على وضع مرشح هو مجرد بداية رحلة طويلة إلى حد ما للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. إذ كانت تركيا مرشحة منذ 1999 ومقدونيا الشمالية منذ 2005 والجبل الأسود منذ 2010 وصربيا منذ 2012. ةكانت كرواتيا آخر دولة تنضم إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2013، واستغرقت العملية عشر سنوات.

المصدر: نوفوستي