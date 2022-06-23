ممثل قوات لوغانسك يعلن قرب تحرير كامل أراضي الجمهورية

أعلن الممثل الرسمي لقوات جمهورية لوغانسك الشعبية إيفان فيليبونينكو، عن قرب تحرير كامل أراضي الجمهورية في المستقبل القريب، لافتا إلى استسلام المسلحين الأوكرانيين بالعشرات.

وقال فيليبونينكو عبر قناة "روسيا 1" إن العشرات من الجنود الأوكرانيين يستسلمون بالقرب من مدينتي سيفيرودونتسك وليسيتشانسك. موضحا أنه "تم صد الوحدات المتقدمة من القوات المسلحة الأوكرانية إلى أبعد من ذلك، وتم أسر عشرات الجنود الأوكرانيين".

وفي وقت سابق، أفاد مصدر بأنه من المتوقع مساء الخميس استسلام جماعي لمسلحي كتيبة "أيدار" النازية، الذين تحصنوا في مصنع "آزوت" للكيماويات في سيفيرودونتسك.

وقبل ذلك، يوم الخميس، ذكرت جمهورية لوغانسك الشعبية أن منطقة زولوتويه 2 باتت تحت سيطرة القوات الروسية وقوات الجمهورية، ودخلت القوات المتحالفة أيضا زولوتويه 1.

المصدر: تاس