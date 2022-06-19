لوغانسك: المسلحون في "أزوت" يرسلون إشارات حول استعدادهم للتفاوض

قال روديون ميروشنيك سفير جمهورية لوغانسك في موسكو، إن المسلحين الأوكرانيين المحاصرين في مصنع "أزوت" في سيفيرودونيتسك يرسلون إشارات حول استعدادهم للتفاوض.

وكتب على قناته في تيليغرام: "يستمر الاتصال مع المسلحين المحاصرين والتفاوض معهم، لكن من الواضح أن شروط استسلامهم لن تصبح أفضل من السابق. لا يزالون يحاولون اقتناص الفرص وتعطيل اتفاقات وقف إطلاق النار".

وشدد السفير على أن الظروف العسكرية بالنسبة لهؤلاء المسلحين المحاصرين، تستمر في التراجع نحو الأسوأ.

إقرأ المزيد

تستمر المعارك من أجل السيطرة على سيفيرودونيتسك منذ بداية شهر مايو. وقامت القوات الروسية ووحدات لوغانسك بتحرير كل الأحياء السكنية بالمدينة، وتمت محاصرة عناصر الكتائب القومية الأوكرانية داخل أراضي مصنع "أزوت" للكيميائيات.

وتؤكد مصادر قوات لوغانسك، أن المهمة الرئيسية للقوات المتحالفة حالية هي تشديد الحصار ومنع وصول أي إمدادات للمحاصرين.

المصدر: نوفوستي