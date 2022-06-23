شويغو: الوضع في أفغانستان مستمر في التدهور

لفت وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في اجتماع مع وزير الدفاع الكازاخستاني روسلان جاكسيليكوف، إلى إن الوضع في أفغانستان مستمر في التدهور، على الرغم من أن "الجميع بدأ يتناسى الأمر".

وقال شويغو: "بدأ الجميع ينسون أفغانستان قليلا، لكن لم يتغير شيء هناك. لا يزال الوضع متوترا وخطيرا للغاية. كل ما تركه زملاؤنا الأمريكيون هناك مستمر في التدهور. كل المخاطر التي تحدثنا عنها آخذة في الازدياد".

وأشار الوزير إلى ان الحديث يدور عن "مظاهر الإرهاب الدولي.. وأيضا السلاح الذي تركه الأمريكيون بأعداد ضخمة، وتوزيعه ليس في أيدي أمينة".

وفي أوائل أغسطس من العام الماضي، كثفت حركة طالبان هجومها ضد القوات الحكومية الأفغانية ودخلت كابول في 15 أغسطس، وفي اليوم التالي أعلنوا انتهاء الحرب.

وفي ليلة 31 أغسطس، غادر الجيش الأمريكي مطار كابول، منهيا ما يقرب من 20 عاما من الوجود العسكري الأمريكي في أفغانستان. وفي أوائل سبتمبر، تم الإعلان عن تشكيل الحكومة المؤقتة لأفغانستان، والتي كان رأسها محمد حسن أخوند، الذي شغل منصب وزير الخارجية خلال الحكم الأول لطالبان، والخاضع لعقوبات الأمم المتحدة منذ عام 2001.

المصدر: نوفوستي