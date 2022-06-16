أفغانستان طالبان في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي

القائم بأعمال سفارة أفغانستان في روسيا جمال ناصر غروال تحدث عن مشاركة بلاده بمنتدى سان بطرسبورغ وعن المشكلات التي تعيشها أفغانستان بعد عام من هزيمة الولايات المتحدة وانسحاب قواتها

واستمرار واشنطن في تجميد أموال الأفغان وتشديد الحصار.

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