أفغانستان طالبان في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي
القائم بأعمال سفارة أفغانستان في روسيا جمال ناصر غروال تحدث عن مشاركة بلاده بمنتدى سان بطرسبورغ وعن المشكلات التي تعيشها أفغانستان بعد عام من هزيمة الولايات المتحدة وانسحاب قواتها
واستمرار واشنطن في تجميد أموال الأفغان وتشديد الحصار.
الخارجية الروسية: سحب قوات حفظ السلام الروسية من ترانسنستريا سيؤدى الى مواجهة مباشرة بين طرفي النزاع
ترى موسكو ان سحب قوات حفظ السلام الروسية من منطقة ترانسنستريا ( بريدنيستروفيه ) سيؤدى الى مواجهة مباشرة بين طرفي النزاع وسيسفرعن اندلاع اشتباكات مسلحة جديدة في المنطقة. اعلن ذلك اندريه نيستيرينكو الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية في مؤتمر صحفي عقد بموسكو يوم 29 اكتوبر/تشرين الاول .