الهند.. إنقاذ 11 شخصا علقوا في "التلفريك" لساعات

علق ما لا يقل عن 16 شخصا في الجو لساعات عدة بعد أن تعطل "التلفريك" بهم في منطقة سولان بهيماشال براديش في الهند.

وحسب المسؤولين، تم إنقاذ 11 منهم في عملية استمرت أكثر من ست ساعات، فيما نزل الآخرون بأمان بمفردهم.

Eleven people were rescued from cable cars in India after being stuck mid-air for hours https://t.co/YH7sDpiLv0pic.twitter.com/BLJfdjDQ4z — The National (@TheNationalNews) June 21, 2022

المصدر: "إنديان إكسبرس"