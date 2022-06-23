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الهند.. إنقاذ 11 شخصا علقوا في "التلفريك" لساعات

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الهند.. إنقاذ 11 شخصا علقوا في
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علق ما لا يقل عن 16 شخصا في الجو لساعات عدة بعد أن تعطل "التلفريك" بهم في منطقة سولان بهيماشال براديش في الهند.

وحسب المسؤولين، تم إنقاذ 11 منهم في عملية استمرت أكثر من ست ساعات، فيما نزل الآخرون بأمان بمفردهم.

المصدر: "إنديان إكسبرس"

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