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قناة إسرائيلية: تعرض شخصية إيرانية رفيعة لمحاولة اغتيال

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قناة إسرائيلية: تعرض شخصية إيرانية رفيعة لمحاولة اغتيال
AP
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أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن رئيس جهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري الإيراني حسين طيب أقيل من منصبه، فيما تحدثت معلومات عن تعرضه لمحاولة اغتيال، دون أي تأكيد رسمي حول ذلك.

وحسب التقرير الإسرائيلي فإن طيب هو من يقف وراء محاولات استهداف سياح إسرائيليين في تركيا، وذلك استنادا إلى مسؤولين أمنيين إسرائيليين، مشيرة إلى أن إقالته على ما يبدو تأتي على خلفية فشله بتحقيق ذلك.

وذكر التقرير أن الطيب "المعروف بشخصيته المتطرفة التي لا تفوت استخدام أية وسيلة، يحاول خلال الأيام الأخيرة استهداف إسرائيليين في تركيا، وهو يقوم بذلك من منطلق حملة جنونية للحفاظ على مكانته داخل المؤسسة الأمنية الايرانية". 

وفي بحث عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يبرز ورود تقارير عن نقل الطيب إلى أحد مستشفيات العاصمة طهران، بعد تعرضه لمحاولة اغتيال.

المصدر: i24 news + RT 

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