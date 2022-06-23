قناة إسرائيلية: تعرض شخصية إيرانية رفيعة لمحاولة اغتيال

أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن رئيس جهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري الإيراني حسين طيب أقيل من منصبه، فيما تحدثت معلومات عن تعرضه لمحاولة اغتيال، دون أي تأكيد رسمي حول ذلك.

وحسب التقرير الإسرائيلي فإن طيب هو من يقف وراء محاولات استهداف سياح إسرائيليين في تركيا، وذلك استنادا إلى مسؤولين أمنيين إسرائيليين، مشيرة إلى أن إقالته على ما يبدو تأتي على خلفية فشله بتحقيق ذلك.

وذكر التقرير أن الطيب "المعروف بشخصيته المتطرفة التي لا تفوت استخدام أية وسيلة، يحاول خلال الأيام الأخيرة استهداف إسرائيليين في تركيا، وهو يقوم بذلك من منطلق حملة جنونية للحفاظ على مكانته داخل المؤسسة الأمنية الايرانية".

وفي بحث عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يبرز ورود تقارير عن نقل الطيب إلى أحد مستشفيات العاصمة طهران، بعد تعرضه لمحاولة اغتيال.

Unconfirmed reports that Hossein Taeb, Head of #IRGC’s Intelligence Org, has been targeted in an assassination attempt & is now in Khatam Al-Anbiya hospital. Days ago Israeli outlets identified Taeb as the individual behind planned terror attacks on Israeli citizens in Turkey — Kasra Aarabi (کسری اعرابی) (@KasraAarabi) June 22, 2022

🚨🇮🇷 Just in: Head of Iran's IRGC intelligence Hossein Taeb who threatened to target Israeli citizens in Istanbul some days ago, is hospitalized in Tehran.#DevineInterventionpic.twitter.com/SOXsJKH5Ht — Terror Alarm (@terror_alarm) June 22, 2022

المصدر: i24 news + RT