إيطاليا.. تمديد الإقامة الجبرية لمخرج كندي أمريكي شهير متهم بالاغتصاب

حكمت قاضية في جنوب إيطاليا، يوم الأربعاء، بتمديد الإقامة الجبرية للمخرج السينمائي الكندي الأمريكي الحائز على جائزة أوسكار، بول هاغيس، على خلفية اتهامه بالاغتصاب.

ويواصل الادعاء الإيطالي التحقيق في مزاعم امرأة بأنه مارس الجنس معها على مدار يومين دون موافقتها، حسبما قالت تقارير إخبارية إيطالية.

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وبعد عقد جلسة استماع استمرت ساعات في محكمة برينديزي، أصدرت القاضية فيلما جيلي أمرا يمدد احتجاز هاغيس في فندق ببلدة أوستوني، حيث كان من المفترض أن يشارك في مهرجان للفنون هذا الأسبوع، وفقا لما ذكرته صحيفة "كورييري ديلا سيرا" اليومية.

ولم يرد مكتب جيلي على المكالمات الهاتفية مساء اليوم الأربعاء.

وقالت وكالتا الأنباء "أنسا" و"لابريس" إن جيلي خلصت إلى أنه في حين لا يوجد خطر من إمكانية هروب هاغيس، البالغ من العمر 69 عاما والذي يعيش في الولايات المتحدة، إلا أن هناك "خطر" من إمكانية المساومة على الأدلة أو إمكانية تكرار الجريمة المزعومة.

وصرح ميشيل لافورجيا محامي هاغيس، بعد جلسة الاستماع، بأن موكله أكد براءته الكاملة وأنه متفائل بأنه سيتم تبرئته في نهاية المطاف.

وأضاف لافورجيا للصحفيين خارج قاعة المحكمة "أجاب بول هاغيس على جميع الأسئلة وشرح ما حدث.. لقد برأ نفسه، وتصرف بشكل صحيح بعد الاحتجاز مباشرة، إنه بريء تماما، بمعنى أن الجنس الذي مارسه مع هذه المرأة كان بالتراضي فعلا".

المصدر: أ ف ب