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اعتقال المخرج والمنتج بول هاغيس في إيطاليا بتهمة الاغتصاب

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اعتقال المخرج والمنتج بول هاغيس في إيطاليا بتهمة الاغتصاب
Gettyimages.ru
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اعتقل كاتب السيناريو والمنتج والمخرج الكندي الأمريكي بول هاغيس في جنوب إيطاليا بتهمة الاغتصاب.


ووفقا لصحيفة "La Repubblica" تم إعتقال، بول هاغيس، الحائز على جائزة الأوسكار عن فيلم "Crash"، ومؤلف العديد من المسلسلات، عندما كان في أوستوني بوليا لحضور مهرجان محلي.

وبحسب الاتهام، فقد تم اغتصاب امرأة أجنبية، خضعت لفحص طبي باعتبارها "ضحية للعنف" وقدمت إفادة اتهام للشرطة، تم على أساسها اعتقال المخرج.

المصدر: تاس

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