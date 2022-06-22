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مصرع 400 شخص جراء الفيضانات في أفغانستان

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مصرع 400 شخص جراء الفيضانات في أفغانستان
Globallookpress Mehrab Ibrahimi/Xinhua
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أفادت وسائل إعلام أفغانية نقلا عن السلطات بأن ما لا يقل عن 400 شخص لقوا مصرعهم جراء الفيضانات في مختلف أنحاء البلاد في الفترة الأخيرة.

وأفاد تلفزيون "طلوع نيوز" الأفغاني بأن أمطارا غزيرة تسببت بالفيضانات في عدد من الولايات الأفغانية، بما فيها كابل وبنجشير وخوست وبكتيا وننكرهار.

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وقالت وزارة الطوارئ الأفغانية إن المصابين تم نقلهم إلى المستشفيات، وتم إجلاء السكان الذين تضررت مساكنهم جراء الفيضانات، وهم يعيشون في خيم.

وتعرضت أفغانستان كذلك لزلزال مدمر في ولايتي بكتيكا وخوست بجنوب شرقي البلاد، أسفر عن مصرع أكثر من ألف شخص.

المصدر: نوفوستي

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