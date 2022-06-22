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غوتيريش يدعو المجتمع الدولي إلى التضامن مع أفغانستان

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غوتيريش يدعو المجتمع الدولي إلى التضامن مع أفغانستان
AP
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أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن حزنه العميق على ضحايا زلزال أفغانستان، داعيا المجتمع الدولي إلى التضامن مع البلد المنكوب.

وقال غوتيريش في بيان: "قلبي مع شعب أفغانستان الذي يعاني بالفعل من آثار سنوات من الصراع والصعوبات الاقتصادية والجوع. وأتقدم بأحر التعازي لأسر الضحايا وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين"، مؤكدا أن "الأمم المتحدة في أفغانستان معبأة بالكامل. فرقنا موجودة بالفعل على الأرض لتقييم الاحتياجات وتقديم الدعم الأولي".

وشدد على أنه يعول على المجتمع الدولي للمساعدة في دعم مئات العائلات التي تضررت من هذه الكارثة الأخيرة، قائلا: "لقد آن الأوان لإظهار التضامن".

المصدر: UN news

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