برلماني روسي: الناتو يدرك جيدا أن روسيا الآن بعيدة كل البعد عما كانت عليه في التسعينيات

علق ديمتري بيليك عضو لجنة مجلس الدوما للشؤون الدولية في حديث لـRT على نية حلف الناتو اعتبار روسيا "تهديدا أمنيا مباشرا" في استراتيجيته الجديدة.

وقال بيليك: "لم يدرجنا الناتو أبدا في قائمة الحلفاء، لقد كنا دائما أعداء للحلف. ببساطة، لقد حان الوقت الآن لإزالة الحجاب والإعلان صراحة عما كان يفعله الناتو على مدى السنوات الـ 25 الماضية".

وأشار إلى أنه ليس لدى روسيا ما لتتقاسمه مع الناتو، لكنها لن تتخلى عما هو لها. وتابع: "إما أن نعيش في سلام، أو أن نستهدف بعضنا البعض. لكن الناتو يفهم جيدا أن روسيا الآن بعيدة كل البعد عما كانت عليه في التسعينيات".

وفي وقت سابق، قال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، إنه خلال قمة الناتو في مدريد، سيتم اعتماد مفهوم استراتيجي جديد، حيث سيتم تصنيف روسيا على أنها "التهديد الأكثر أهمية ومباشرة لأمن" الحلف.

المصدر: RT