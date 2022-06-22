الإكوادور.. مقتل متظاهر من السكان الأصليين في مواجهات مع الشرطة

دخلت الاحتجاجات على ارتفاع أسعار الوقود يومها العاشر في الإكوادور، حيث قتل متظاهر في كيتو خلال مواجهة بين السكان الأصليين والشرطة.

وحصلت مواجهات في شمال العاصمة قرب جامعة، كانت من أعنف المواجهات مع قوات الأمن التي استخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والمركبات الآلية وشرطيين خيّالين.

وانتشرت الشرطة في المنطقة التي يقع فيها مركز الثقافة الإكوادورية الذي يلتقي فيه عادة سكان أصليون لكن الشرطة تحاصره منذ نهاية الأسبوع الماضي.

وقالت المحامية لينا ماريا إيسبينوزا المسؤولة في "تحالف منظمات حقوق الإنسان" لوكالة فرانس برس إنه "حصلت مواجهة وأصيب الشخص الذي توفي لاحقا في وجهه، على ما يبدو بقنبلة مسيلة للدموع".

وكان شاب لقي مصرعه ليل الإثنين الثلاثاء عندما سقط في واد خلال التظاهرات، وقد قرر المدّعي العام فتح تحقيق في الواقعة بتهمة القتل المفترض.

ومنذ 13 يونيو الحالي، ينظم "اتحاد الشعوب الأصلية في الإكوادور"، أكبر منظمة للسكان الأصليين في البلاد، تظاهرات يتخللها في أحيان كثيرة قطع طرقات، وذلك لمطالبة الحكومة على خفض أسعار الوقود وتحسين مستوى معيشتهم، واحتجاجا على عدم توفر فرص عمل لهم وعلى منح الحكومة امتيازات منجمية في أراضيهم وعدم مراقبتها أسعار المواد الزراعية وهم يطالبون كذلك بإعادة التفاوض على قروض فلاحية حصلوا عليها من المصارف.

المصدر: "أ ف ب"