الخارجية الروسية تحذر من نزاعات محتملة في العالم بسبب الولايات المتحدة

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، إنه لا يمكن في المستقبل المنظور، استبعاد احتمال تصاعد الأزمات في تلك المناطق من العالم حيث تسعى الولايات المتحدة لفرض هيمنتها.

ومن بين هذه المناطق، ذكر ريابكوف منطقة آسيا والمحيط الهادئ حيث تتزايد احتمالات نشوب النزاعات.

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وأضاف نائب الوزير: "في المستقبل المنظور، لا يجوز استبعاد تصاعد الأزمات في تلك المناطق من العالم حيث تسعى الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى الحفاظ على هيمنتهم. وعلى وجه الخصوص، نشهد زيادة في إمكانية النزاع في آسيا- منطقة المحيط الهادئ".

المصدر: نوفوستي