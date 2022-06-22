صحيفة موالية لكوريا الشمالية": بيونغ يانغ تستعد لمواجهة مباشرة

حذرت صحيفة "جوسيون شينبو" اليابانية الموالية لكوريا الشمالية من أنه إذا استمر مبدأ القوة مقابل القوة فيما يتعلق بالعلاقات بين بيونغ يانغ وواشنطن، فسوف يؤدي ذلك إلى وضع غير متوقع.

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وقالت الصحيفة، اليوم الأربعاء، إن كوريا الشمالية تستعد لكل الاحتمالات تحت راية المواجهة المباشرة.

وأكدت على أن بيونغ يانغ أبدت موقفها الواضح بشأن عدم جلوسها وجها لوجه مع واشنطن حتى تتراجع الأخيرة عن سياستها العدوانية ضدها.

وصرحت بأنه من المتوقع أن يشدد الشمال إجراءات الدفاع عن النفس في المستقبل مع التهديدات التي تواجه السلامة الوطنية وتفاقم الوضع الأمني في المنطقة.

وأفادت الصحيفة بأن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، حدد المزيد من المهام القتالية التي يتعين تنفيذها في القوات المسلحة للبلاد وقطاع أبحاث الدفاع، موضحة: "يشير ذلك إلى أن تطبيق مبدأ القوة مقابل القوة لا يقتصر فقط على تطوير أسلحة متطورة أو إطلاق نوع جديد من الصواريخ"، مما يثير تكهنات بأن يأخذ ذلك في الاعتبار إجراء تجربة نووية جديدة.

المصدر: يونهاب