الخارجية الروسية: موسكو مستعدة للمساعدة في تصدير الحبوب من أوكرانيا

قالت وزارة الخارجية الروسية إنها مستعدة للمساعدة في تصدير الحبوب من أوكرانيا من خلال السفن الأجنبية.

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جاء ذلك على لسان المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، حيث أضافت أن روسيا مستعدة للوفاء بجميع التزاماتها بشأن صادرات الحبوب والطاقة، على أن توفر حتى نهاية العام 25 مليون طن من الحبوب، وما لا يقل عن 22 مليون طن من الأسمدة.

كذلك أعربت الخارجية الروسية عن استمرار كافة الالتزامات الثنائية مع الدول المعنية، ومتابعة إرسال المساعدات لدول مثل اليمن وقرغيزستان وطاجيكستان ولبنان وكوبا.

المصدر: وزارة الخارجية الروسية