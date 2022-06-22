نائب ياباني: الولايات المتحدة وبريطانيا أثارتا النزاع في أوكرانيا

اعتبر نائب مجلس الشيوخ في البرلمان الياباني، مونيو سودزوكي، أن الولايات المتحدة وبريطانيا عملتا الكثير لإثارة النزاع في أوكرانيا.

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وقال في حديثه لوكالة "نوفوستي": "بدأ كل شيء من أن أوكرانيا أطلقت في 23 أكتوبر الماضي طائرة دون طيار (من طراز بيرقدار). وأصبح ذلك بداية لكل شيء. آنذاك فهم بوتين أن الضربة يمكن أن تستهدف شعبه. وبدأ باستخدام القوات. لكن الولايات المتحدة بدأت في الاستفزاز، قائلة: "روسيا ستهاجم الآن، روسيا ستهاجم الآن". لكن لم تكن هناك حاجة إلى استفزاز، لكن كان من الضروري دعوة أوكرانيا بشدة إلى عدم استخدام المسيرات الضاربة ودعوة بوتين لضبط النفس. هذا ما كان يجب على الرئيس الأمريكي أن يعمله، بدلا من التصريحات: "ستهاجم الآن، ستهاجم الآن". أعتقد أنه أمر غير معقول. ثم أدلت مجموعة السبع الكبار وخاصة بريطانيا بتصريح مستفز شديد. أعتقد أنه كانت هناك مشكلة كبيرة".

وعبر السياسي الياباني عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة وبلدان مجموعة السبع هي التي تتحمل الجزء الأكبر من المسوؤلية عن تصعيد حدة التوتر في العلاقات بين روسيا وأوكرانيا.

وأوضح: "ليست أمريكا شرطيا عالميا. وليست أمريكا دولة مالية عالمية. لا يمكنها إلا الإصرار على ذلك. وتأتي كل هذه الاستفزازات من الولايات المتحدة وبريطانيا. وعلى اليابان عدم الخضوع لذلك".

المصدر: نوفوستي