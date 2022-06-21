من أرشيف الدفاع الروسية: النازيون لم يعاملوا نظراءهم الأوكرانيين على قدم المساواة

كشفت وثائق أرشيفية نشرتها وزارة الدفاع الروسية، أن "النازيين الألمان أثناء احتلالهم أراضي أوكرانيا، خططوا للاعتماد على النازيين المحليين، لكنهم لم يعاملوهم بالمساواة في الحقوق".

وجاء في الوثائق النازية الألمانية: "يجب أن نلجأ بشكل خاص إلى تعاون مع القومية الأوكرانية في مجال الإدارة الاجتماعية.. لا توجد اعتراضات على إنشاء ما يسمى بـ(لجان المساعدة)، لأن هذا الإنشاء يتم ضمن الحدود التالية، حيث يمكن لهذه اللجان المشاركة فقط كهيئات استشارية في طبيعة الأنشطة الإدارية والشرطية والاقتصادية، بينما في المجال الثقافي يمكن منحهم مجالا أوسع من النشاط، ولا يمكن منحهم أي سلطة تنفيذية"، وفق ما ورد في التوجيه الألماني لإدارة الاقتصاد في منطقة الأراضي المحتلة والمعروف بـ"المجلد الأخضر".

وأشارت الوثائق إلى أنه "عند احتلال أراضي جمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفيتية، كان على النازيين الاعتماد على الحركات القومية والمناهضة للثورة البلشفية التي تمثلها (منظمة القوميين الأوكرانيين)، وأنصار (ستيبان بانديرا)، وحزب (خرتمان)، وحزب (الاتحاد من أجل تحرير أوكرانيا)".

وتابعت: "وسمح لهذه المجموعات، بالإضافة إلى اللغة الألمانية، استخدام اللغة الأوكرانية، ومع ذلك، كان العلم الأوكراني مسموحا به فقط مع شعار الصليب المعقوف الألماني، علاوة على ذلك، يجب أن تكون راية الدولة الألمانية في المقدمة".

وأطلقت الإدارة العسكرية في وزارة الدفاع الروسية على موقعها الإلكتروني، قسما تاريخيا جديدا بعنوان "أبطال الأيام الأولى من الحرب العظمى"، تزامنا مع الذكرى الـ81 لبدء الحرب الوطنية العظمى، حيث ظهرت وثائق فريدة من الأرشيف المركزي لوزارة الدفاع الروسية.

المصدر: "نوفوستي"