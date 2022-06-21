بوريل: نأمل باتخاذ قرار تاريخي إزاء أوكرانيا هذا الأسبوع

أعرب المفوض الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن جوزيب بوريل، عن أمله بأن يمنح الاتحاد أوكرانيا هذا الأسبوع صفة المرشح لعضويته.

وأشار بوريل في تغريدة على "تويتر"، إلى أنه أبلغ وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا بنتائج مناقشات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي التي جرت يوم 20 يونيو.

وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي سيواصل تقديم الدعم الثابت لأوكرانيا طالما سيكون ذلك مطلوبا. ونأمل بالقرار التاريخي بشأن صفة المرشح لأوكرانيا في وقت لاحق من هذا الأسبوع".

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ومن المقرر أن تدرس مسألة منح أوكرانيا صفة المرشح للعضوية في الاتحاد الأوروبي خلال قمة الاتحاد يومي 23 و24 يونيو.

وكانت الخارجية الفرنسي قد أعلنت عن توافق الدول الأوروبية بشأن منح أوكرانيا هذه الصفة.

وأصدرت المفوضية الأوروبية في 17 يونيو الجاري توصية بمنح أوكرانيا صفة المرشح.

المصدر: وكالات