توكاييف: بوتين "حليف موثوق" لحكومة نور سلطان

أشاد الرئيس الكازاخي، قاسم جومارت توكاييف، بطبيعة العلاقات الشخصية الوثيقة التي تربطه بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، "الحليف الموثوق" لحكومة نور سلطان.

وقال خلال جلسة منتدى "قطر" الاقتصادي: "نعم، بوتين حليف موثوق به لكازاخستان.. وبصفتي رئيس للدولة، يسعدني أن أتمتع بعلاقات وثيقة مع بوتين".

ونفى أن يكون "بوتين قد أعرب عن خيبة أمله بتصريحه"، في منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي حينما قال إن "كازاخستان لا تخطط للاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين".

وأضاف: "لا، لقد عقدنا اجتماعا جيدا للغاية بعد المنتدى مباشرة. وتحدثنا عن قضايا محددة تتعلق بالعلاقات الثنائية بين كازاخستان وروسيا".

وأضاف: بوتين "كان هادئا وواثقا للغاية".

وأعرب توكاييف عن ثقته بأن التطبيع في أوكرانيا ممكن فقط إن توفرت النية الحسنة لدى موسكو وكييف، وأنه "من المهم جدا مواصلة المفاوضات" للتسوية في أوكرانيا.

المصدر: "نوفوستي"