الرئاسة الكازاخية تعلن عن اجتماع توكاييف وبوتين في بطرسبورغ

أعلن المكتب الصحفي لرئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف أنه وصل إلى مدينة بطرسبورغ الروسية اليوم الخميس، حيث سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غدا الجمعة.

وسيعقد توكاييف اجتماعات ثنائية مع رئيس جمهورية تتارستان الروسية رستم مينيخانوف ورئيس جمهورية بشكيريا الروسية راضي خبيروف.

كما سيشارك في الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي (SPIEF).

المصدر: تاس