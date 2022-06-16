الرئاسة الكازاخية تعلن عن اجتماع توكاييف وبوتين في بطرسبورغ
أعلن المكتب الصحفي لرئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف أنه وصل إلى مدينة بطرسبورغ الروسية اليوم الخميس، حيث سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غدا الجمعة.
وسيعقد توكاييف اجتماعات ثنائية مع رئيس جمهورية تتارستان الروسية رستم مينيخانوف ورئيس جمهورية بشكيريا الروسية راضي خبيروف.
كما سيشارك في الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي (SPIEF).
المصدر: تاس
الخارجية الروسية: سحب قوات حفظ السلام الروسية من ترانسنستريا سيؤدى الى مواجهة مباشرة بين طرفي النزاع
ترى موسكو ان سحب قوات حفظ السلام الروسية من منطقة ترانسنستريا ( بريدنيستروفيه ) سيؤدى الى مواجهة مباشرة بين طرفي النزاع وسيسفرعن اندلاع اشتباكات مسلحة جديدة في المنطقة. اعلن ذلك اندريه نيستيرينكو الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية في مؤتمر صحفي عقد بموسكو يوم 29 اكتوبر/تشرين الاول .