توكاييف: من المهم جدا مواصلة المفاوضات حول أوكرانيا

أعرب رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، عن ثقته بأن تطبيع الوضع في أوكرانيا ممكن فقط إذا كانت هناك نية طيبة من موسكو وكييف، وأنه "من المهم جدا مواصلة المفاوضات".

وقال في جلسة خاصة لمنتدى "قطر" الاقتصادي: "ردا على سؤال حول آفاق حل الأزمة الروسية الأوكرانية سلميا، هناك أهمية في مواصلة عملية التفاوض".

وأضاف: "النوايا الحسنة لكلا الطرفين ضرورية لحل هذه الأزمة".

وأشار توكاييف إلى "خلافات في المجتمع الدولي وضعف مجلس الأمن الدولي في حل هذه القضية".

وتابع: "لم تكن الأمم المتحدة في مثل هذا الوضع غير المريح من قبل.. حتى أثناء الحرب الباردة، كانت الأمم المتحدة أكثر اتحادا.. نحن قلقون للغاية بشأن ما سيحدث للأمم المتحدة في المستقبل".

وشدد على أنه "نؤمن بالتعددية ونؤمن بقوة بضرورة أن يكون المجتمع الدولي أكثر اتحادا وأن يظهر التضامن، وبالطبع سيكون له تأثير إيجابي على الدولتين حتى أنه يمكنهما التوصل إلى السلام".

المصدر: "نوفوستي"