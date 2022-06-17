ميدينسكي لـRT: كييف هي التي عطلت المفاوضات

أكد فلاديمير ميدينسكي مساعد الرئيس الروسي ورئيس وفد التفاوض مع أوكرانيا، أن المفاوضات بين الجانبين الروسي والأوكراني تعطلت بمبادرة من كييف.

وقال في مقابلة مع قناة "RT Arabic": "في منتصف أبريل الماضي، تم الاتفاق على ما يقرب من 3/4 نص الاتفاقية من قبل المجموعتين المفاوضتين، الروسية والأوكرانية، وتم تقديمها إلى كييف للموافقة عليها من قبل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي".

وأضاف: "لم نحصل على إجابة لحد الآن، علاوة على ذلك، تم تجميد نشاط عملية التفاوض بمبادرة من الجانب الأوكراني".

وتابع: "وفقا للمعلومات المتاحة، فإن قيادة الولايات المتحدة والعديد من الدول الغربية الأخرى التي أتت إلى كييف، رفضت منح أوكرانيا الضمانات الأمنية الدولية التي طلبتها، كما رفضت مناقشة ودعم استمرار السلام مع روسيا".

وأوضح: "لدينا هذا الشعور لسوء الحظ، هذه مأساة للشعب الأوكراني عندما تنطلق قيادة البلاد ليس من مصالح مواطنيها ولكن من مواقف الدول الأخرى".

وأشار ميدينسكي، إلى أنه "لا يرغب في الكشف عن محتوى الوثيقة"، مشددا في الوقت ذاته، على أن "المفاوضين اتفقوا على معظمها".

من جهته، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت سابق، إن "كييف نفسها وقعت على عدم رغبتها في التفاوض مع موسكو".

وأضاف: "مجموعة التفاوض الأوكرانية تقودها لندن وواشنطن، وتأتي هذه المعلومات إلى روسيا عبر عدة قنوات".

المصدر: RT