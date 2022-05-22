ميدينسكي يكشف عواقب تلقي أوكرانيا للمساعدات الغربية - فيديو

أكد فلاديمير ميدينسكي مساعد الرئيس الروسي ورئيس وفد المفاوضات مع أوكرانيا، أن هدف المساعدة الغربية لكييف يأتي لاستعباد أوكرانيا وتحقيق انهيار روسيا.

وقال في مقابلة مع قناة "ONT" التلفزيونية البيلاروسية: "يمكن لأي شخص لم يدرس التاريخ مطلقا في حياته ولم يشاهد حتى فيلما تاريخيا واحدا، أن يؤمن بتجاهل الأنغلوساكسون.. إنه ليس مضحكا.. أعتقد أنه من خلال تقديم هذا النوع من الخدمة لأوكرانيا، فإن الغرب يقوم بتنفيذ مهمتين متوازيتين.. إنهم يلحقون أقصى قدر من الضرر الجيوسياسي بروسيا المنافس والخصم، من الواضح أن النقطة ليست مجرد جعل روسيا سيئة. إنها تتعلق بتحقيق تفكك روسيا".

وأضاف: "لم ينجح أحد.. هذه هي المهمة الأولى التي يقوم الغرب بالعمل عليها".

وتابع: "المهمة الثانية هي استعباد أوكرانيا، وإلزامها بأقصى قدر من الالتزامات المالية والسياسية، والتي للأسف، ستحول أوكرانيا إلى مستعمرة.. كانت هناك أوكرانيا، وستصبح.. لا أريد الإساءة إلى أي بلد إفريقي، لكن هذا المصير محزن دائما".

وشدد على أن "السلطات الأوكرانية ذاتها تفهم هذا جيدا.. إنهم ليسوا أشخاصا أغبياء هناك، فهم يفهمون هذا جيدا.. إنهم ببساطة ينطلقون من حقيقة أنهم لن يدفعوا الثمن بل الأجيال المقبلة".

وتأتي تصريحات ميدينسكي تعليقا على قرار الولايات المتحدة حزمة مساعدات لكييف تقدر بـ40 مليار دولار.

المصدر: "إنترفاكس" + "ONT"