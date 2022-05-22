ميدينسكي: روسيا مستعدة لمواصلة المفاوضات مع أوكرانيا - فيديو

أكد فلاديمير ميدينسكي مساعد الرئيس الروسي ورئيس وفد المفاوضات مع أوكرانيا، أن موسكو مستعدة لمواصلة المفاوضات مع كييف، والتي جمدتها أوكرانيا بالكامل.

وقال في مقابلة مع قناة "ONT" التلفزيونية البيلاروسية: "من جانبنا، نحن مستعدون لمواصلة الحوار، لكنني سأؤكد مرة أخرى.. الكرة من أجل مواصلة محادثات السلام لدى الجانب الأوكراني".

وأضاف: "تجميد المحادثات هو مبادرة أوكرانيا بالكامل".

وشدد على أن "روسيا لم ترفض أبدا المفاوضات بما في ذلك على أعلى المستويات.. لقد أكد الرئيس فلاديمير بوتين الأمر مرارا وتكرارا، والسؤال الوحيد هو أنه من أجل عقد اجتماع قمة بين الرؤساء، يلزم التحضير الجاد، أي الوثائق ذات درجة العالية من الاستعداد.. يجب أن يجتمع رؤساء الدول للتوصل إلى اتفاقيات نهائية وتوقيع الوثائق وليس لالتقاط صورة".

وتابع: "قبل شهر سلمنا الجانب الأوكراني مشروع معاهدة تم الاتفاق على عدد من المواقف الأساسية فيه.. كنا نعتزم المضي قدما، ومع ذلك منذ ذلك الحين، لم تكن هناك رغبة في مواصلة الحوار من جانب أوكرانيا، ولم يؤكدوا رسميا حتى مشروع الاتفاق الذي اتفقوا عليه".



المصدر: "تاس" + "نوفوستي" + "ONT"