أعلن رئيس لجنة مجلس الدوما للشؤون الدولية، ليونيد سلوتسكي أن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، والتي بدأت بناء على طلب كييف، تحولت إلى ركود ولا يتم إجراؤها الآن بأي شكل من الأشكال.

وكتب عضو الوفد الروسي في المحادثات مع أوكرانيا عبر تطبيق تيليغرام: "أنا متأكد من أن القيمين على [الرئيس الأوكراني فلاديمير] زيلينسكي هم الذين قدموا مساهمة كبيرة في حقيقة أن المفاوضات، التي بدأت بناء على طلب أوكرانيا في 28 فبراير، تحولت في النهاية إلى ركود ولا يتم إجراؤها الآن بأي شكل من الأشكال".

يذكر أن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا حول التسوية بدأت في 28 فبراير الماضي. وعقد الجانبان عدة لقاءات على أراضي بيلاروس، وفي 29 مارس اجتماعا في اسطنبول.

وفي 12 أبريل صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الجانب الأوكراني تراجع عما تم الاتفاق عليه في اسطنبول وأن العملية وصلت إلى طريق مسدود.

المصدر: RT