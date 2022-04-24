زاخاروفا ترحب باهتمام بيلاروس في المفاوضات الروسية الأوكرانية وتشيد بدورها البناء

أكدت ماريا زاخاروفا أنه من المنطقي إشراك بيلاروس في عملية التفاوض لحل النزاع الروسي الأوكراني، نظرا لاهتمامها وإلمامها بشؤون المنطقة، مشيدة بدور مينسك البناء في مساعي التسوية.

وقالت زاخاروفا عبر قناة ONT التلفزيونية البيلاروسية: "إن منطق الدور التفاوضي لمينسك في حل النزاع الروسي الأوكراني واضح. أولا، الاهتمام والإلمام التاريخي والجغرافي والاقتصادي لبيلاروس بشؤون منطقتنا المشتركة".

كما أشارت إلى أن بيلاروسيا شاركت في تسوية الوضع في أوكرانيا لفترة طويلة، وأن "مينسك عرضت بشكل استباقي وبناء للغاية مساعدتها كمنصة لاستضافة عملية التفاوض على مستويات مختلفة"، مضيفة أن "البيلاروسيون عرضوا دورهم بهذا المعنى على أعلى مستوى".

ولفتت الدبلوماسية الانتباه إلى أهمية "توازن القوى والمصالح"، مشيرة إلى وجود "العديد من الدول التي تحاول الانخراط في الوضع الأوكراني: الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية. <...> لديهم مسار ونهج غربي سائد، لم يعد الأمر يتعلق بمن يقف في أي جانب، بل بمسألة ما إذا كان ممثل الجانب المعني يعرف الوضع أو لا يعرفه".

وأوضحت زاخاروفا أنه انطلاقا من تصريحات بروكسل وواشنطن وعواصم أخرى "هم لا يفهمون تاريخ الوضع والحالة الراهنة على الإطلاق".

واقترحت روسيا في وقت سابق، إدراج بيلاروس في عداد الدول الضامنة للاتفاقية الروسية الأوكرانية المستقبلية.

المصدر: تاس