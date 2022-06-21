مدفيديف: يجب علينا صد ضغوط الغرب الشديدة في تكنولوجيا المعلومات

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أن روسيا بحاجة إلى صد الضغوط الشديدة من الغرب في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وقال مدفيديف: "من المهم للغاية بالنسبة لنا الآن صد الضغوط القوية التي تمارس على بلادنا في تكنولوجيا المعلومات، والتي تشمل الهجمات الإلكترونية، والحصار التكنولوجي، والجهود الحثيثة التي يبذلونها لاستقطاب الخبراء الروس إليهم".

وأشار إلى أن هذه الإجراءات العدائية ليست جديدة، وتابع: "لقد كان من الواضح منذ فترة طويلة أنه في أول فرصة، سيبدأ الغرب في استخدام أدوات الضغط هذه، وأنه يجب أن نتمتع بحماية موثوقة ضد هجمات خصومنا".

المصدر: RT