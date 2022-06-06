الخارجية الروسية تتوعد بالرد على الهجمات السيبرانية الأمريكية

أعلن مدير دائرة الأمن المعلوماتي الدولي بوزارة الخارجية الروسية، أندريه كروتسكيخ، أن أوكرانيا بمساعدة من الولايات المتحدة تنفذ هجمات سيبرانية على البنية التحتية الحيوية لروسيا.

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وجاء في بيان صدر عن كروتسكيخ، اليوم الاثنين: "تحت ستار شعار حماية الديمقراطية أطلقت (الولايات المتحدة) العدوان السيبراني ضد روسيا وحلفائها. إنهم يستخدمون "نظام زيلينسكي" و"جيش تكنولوجيا المعلومات" الذي أنشأه لتنفيذ هجمات الكمبيوتر ضد بلادنا ككبش مدمر. ويتزايد باستمرار عدد الهجمات باستخدام تكنولوجيا المعلومات على البنية التحتية الحيوية في روسيا".

وأضاف: "في مثل هذه الظروف ليست لدينا أي أوهام حول استعداد الإدارة لإجراء مفاوضات سليمة وعملية حول أمن المعلومات الدولي. وفي الوقت نفسه لا نوصي الولايات المتحدة باستفزاز روسيا لاتخاذ إجراءات انتقامية - سيتبع ذلك رفضا بالتأكيد وسيكون الرد ثابتا وحازما".

وأشار إلى أن نتيجة مثل هذه "الأعمال" قد تكون كارثية، إذ لن يكون هناك رابحون في الصراع السيبراني المباشر بين الدول.

كما شدد على استعداد موسكو للعمل على صياغة اتفاقيات دولية مع جميع الدول التي تهتم بذلك، متابعا: "نواصل الإصرار على أنه لا يوجد بديل للاستخدام السلمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومنع النزاعات في هذا المجال. ونحن جاهزون لتطوير اتفاقيات قانونية دولية مناسبة مع جميع الدول التي تقيِم خطر الحرب السيبرانية بحذر".

المصدر: نوفوستي