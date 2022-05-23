 
مباشر

نيبينزيا: الغرب ينشئ جيشا إلكترونيا في أوكرانيا سيهدد العالم بأسره

أخبار روسيا

نيبينزيا: الغرب ينشئ جيشا إلكترونيا في أوكرانيا سيهدد العالم بأسره
Globallookpress
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t33j

كشف مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن الغرب ينشئ جيشا إلكترونيا في أوكرانيا، سيهدد الأمن السيبراني في العالم بأسره.

وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي: "إلى جانب الضخ الغربي للأسلحة التقليدية في أوكرانيا، فهناك توزيع غير خاضع للرقابة للأسلحة السيبرانية وتدريب على طرق استخدامها".

إقرأ المزيد
نيبينزيا: الإعلام الغربي اعترف بحقيقة أن العديد من سكان بوتشا قتلوا بمدفعية الجيش الأوكراني
نيبينزيا: الإعلام الغربي اعترف بحقيقة أن العديد من سكان بوتشا قتلوا بمدفعية الجيش الأوكراني

وأضاف أنه "بحسب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، هناك أكثر من 300 ألف "مقاتل" في جيشه الإلكتروني".

وتابع: "يتم إنشاء جيش إلكتروني لا يمكن السيطرة عليه، وبعد تطوير مهاراته في أوكرانيا ومهاجمة روسيا، لن يتوقف عند هذا الحد، فهؤلاء القراصنة سينتشرون في جميع أنحاء العالم، ما يشكل تهديدا لمواطني الدول الغربية أيضا".

المصدر: "تاس" 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا