نيبينزيا: الغرب ينشئ جيشا إلكترونيا في أوكرانيا سيهدد العالم بأسره

كشف مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن الغرب ينشئ جيشا إلكترونيا في أوكرانيا، سيهدد الأمن السيبراني في العالم بأسره.

وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي: "إلى جانب الضخ الغربي للأسلحة التقليدية في أوكرانيا، فهناك توزيع غير خاضع للرقابة للأسلحة السيبرانية وتدريب على طرق استخدامها".

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وأضاف أنه "بحسب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، هناك أكثر من 300 ألف "مقاتل" في جيشه الإلكتروني".

وتابع: "يتم إنشاء جيش إلكتروني لا يمكن السيطرة عليه، وبعد تطوير مهاراته في أوكرانيا ومهاجمة روسيا، لن يتوقف عند هذا الحد، فهؤلاء القراصنة سينتشرون في جميع أنحاء العالم، ما يشكل تهديدا لمواطني الدول الغربية أيضا".

المصدر: "تاس"